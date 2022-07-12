40-летний Роджер Федерер рассказал, как воспринял первый пропуск Уимблдона с 1998 года

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер прокомментировал то, что ему впервые не удалось сыграть на Уимблдоне. Последний год, когда Федерера не было на Уимблдоне, — 1998-й. С 1999 по 2021 год Роджер, которому в августе 2021 года исполнилось 40 лет, неизменно принимал участие в турнире и завоевал восемь титулов.

«Было очень странно не играть на Уимблдоне в этом году и смотреть его по телевизору, ведь я был там каждый раз после 1998 года. Но я так долго был в этом пути, что было приятно немного насладиться спокойствием, чаще бывать на одном месте — такое уже бывало из-за пандемии коронавируса. Также это дало мне возможность распланировать свои поездки», — приводит слова Федерера Algemeen Dagblad.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: