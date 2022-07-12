Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина объявила о цели стать первой ракеткой мира

23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина заявила, что её цель — стать первым номером рейтинга WTA.

«Буквально через пару дней я начну подготовку к турнирам, которые пройдут в США. На этот год была цель попасть в топ-10 мирового рейтинга. Конечная цель – стать первой. Буду к этому стремиться и работать», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба правительства Казахстана.

Напомним, в минувшие выходные уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан с 2018 года, одержала победу в финальном матче Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Рыбакина победила Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: