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Тренер Джоковича: Кирьос — гений, теннисный гений. Он очень непредсказуем

Тренер Джоковича: Кирьос — гений, теннисный гений. Он очень непредсказуем
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Горан Иванишевич, тренер Новака Джоковича, прокомментировал игру австралийца Ника Кирьоса на Уимблдоне.

«Невозможно подготовиться к матчу с Ником Кирьосом. Он гений, теннисный гений. Он не знает, что сделает дальше в розыгрыше. Мы просто сосредоточились на том, что должен делать Новак, на что нужно обращать внимание. Думаю, у Ника Кирьоса лучшая подача в туре. Невероятный теннисист. Он очень непредсказуем.

Невозможно разработать тактику против него, потому что нет никакой тактики. 15 минут игрок с лучшим приёмом в мире ничего не мог сделать на его подаче. Нужно получить шанс и тогда делать брейк.

Главное было сосредоточиться на том, что должен делать Новак, и просто придерживаться этих мелочей, быть готовым к мощным подачам, к мощным виннерсам на второй подаче», – цитирует Иванишевича официальный сайт ATP.

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