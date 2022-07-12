Джон Макинрой высказался о поведении Ника Кирьоса в финале Уимблдона с Новаком Джоковичем

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился мнением о поведении австралийского теннисиста Ника Кирьоса, который в минувшие выходные проиграл Новаку Джоковичу в финале Уимблдона.
Напомним, Кирьоса оштрафовали на £ 3200 за «явно непристойные» слова, сказанные в ходе финала. Также он требовал от судьи на вышке, чтобы он выгнал одного из болельщиков, который показался ему пьяным.
«У него есть демоны, как и у всех нас. То, что называется боязнью неудачи, и вопрос, как лучше всего с этим справляться.
К несчастью для Ника, его способ справиться с этим… Удары по мячу между ног, подача с руки… На самом деле это даже забавно. Он делает это в финале Уимблдона, это невероятно. Слушайте, у него есть полное право делать на корте всё, что он хочет, и кто я такой, чтобы говорить ему, чтобы он не кричал на судью!
Он создаёт остроту в теннисе. Порой это очень нужно!» — приводит слова Макинроя Daily Mail, ссылаясь на эфир BBC.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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