Елена Рыбакина показала паспорт Казахстана, подтвердив отсутствие гражданства России. Фото

Чемпионка Уимблдонского турнира 2022 года Елена Рыбакина показала свой паспорт Казахстана. Соответствующая фотография, сделанная на пресс-конференции, появилась в телеграм-канале Orda. Тем самым Рыбакина подтвердила, что у неё нет гражданства России, так как законы Казахстана не предусматривают наличия двойного гражданства.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Orda.

Напомним, в минувшие выходные уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан с 2018 года, одержала победу в финальном матче Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Рыбакина победила Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Также посмотрите видео о том, как Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: