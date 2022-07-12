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Елена Рыбакина показала паспорт Казахстана, подтвердив отсутствие гражданства России. Фото

Елена Рыбакина показала паспорт Казахстана, подтвердив отсутствие гражданства России. Фото
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Чемпионка Уимблдонского турнира 2022 года Елена Рыбакина показала свой паспорт Казахстана. Соответствующая фотография, сделанная на пресс-конференции, появилась в телеграм-канале Orda. Тем самым Рыбакина подтвердила, что у неё нет гражданства России, так как законы Казахстана не предусматривают наличия двойного гражданства.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Orda.

Напомним, в минувшие выходные уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан с 2018 года, одержала победу в финальном матче Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Рыбакина победила Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

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Также посмотрите видео о том, как Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:

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