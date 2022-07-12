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Первый тренер Рыбакиной: винить ФТР в её отъезде в Казахстан — неправильно

Первый тренер Рыбакиной: винить ФТР в её отъезде в Казахстан — неправильно
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Евгения Куликовская, первый тренер Елены Рыбакиной заявила, что не стоит винить Федерацию тенниса России в отъезде теннисистки в Казахстан.

«Лене надо давать играть и оставить в покое. Семь лет это была наша работа, школа создавала условия, мы с ней много занималась. В 18 лет ей помог Казахстан, и винить ФТР здесь совершенно неправильно. Были и другие игроки, которые стояли выше неё в рейтинге. Надо было сказать, что мы вам не дадим финансирование, а Елене дадим?

Спасибо большое Казахстану, что они предоставили ей возможность заиграть. Спасибо Шамилю Анвяровичу Тарпищеву, что не вставлял палки в колёса, а поступил честно. Она не говорит, что знать нас не знает. Она благодарна России и Казахстану», – сказала Куликовская в эфире «Матч ТВ».

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