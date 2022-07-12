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Беременная Элина Свитолина выложила фото в купальнике и показала татуировку на бедре

Беременная Элина Свитолина выложила фото в купальнике и показала татуировку на бедре
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Двукратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию в купальнике и показала при этом, какая у неё татуировка на бедре.

«Жизнь тяжела, но так интригующа...» — подписала она снимок.

Фото: из личного архива элины свитолиной

Напомним, 15 мая Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис, являющийся её мужем, объявили, что в октябре у них родится дочка. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.

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