Аслан Карацев в трёх сетах победил соперника в 1-м круге в Бостаде, выиграв первый сет 6:0

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в матче первого круга на грунтовом турнире в Бостаде (Швеция). Соперником Карацева, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, был 63-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего. Россиянин обыграл Сонего со счётом 6:0, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Карацев ни разу не подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Российский спортсмен использовал пять брейк-пойнтов из семи (процент реализации составил 71%). На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи (43%).

Во втором круге турнира в Бостаде Аслан Карацев сыграет с победителем матча Юго Гастон (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия).