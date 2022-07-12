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Аслан Карацев в трёх сетах победил соперника в 1-м круге в Бостаде, выиграв первый сет 6:0

Аслан Карацев в трёх сетах победил соперника в 1-м круге в Бостаде, выиграв первый сет 6:0
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Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в матче первого круга на грунтовом турнире в Бостаде (Швеция). Соперником Карацева, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, был 63-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего. Россиянин обыграл Сонего со счётом 6:0, 2:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты.

Карацев ни разу не подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. Российский спортсмен использовал пять брейк-пойнтов из семи (процент реализации составил 71%). На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи (43%).

Во втором круге турнира в Бостаде Аслан Карацев сыграет с победителем матча Юго Гастон (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия).

Турнирная сетка
Бостад. 1-й круг
12 июля 2022, вторник. 12:15 МСК
Аслан Карацев
40
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
0 		6 4
         
Лоренцо Сонего
63
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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