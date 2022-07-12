Определились соперницы Потаповой и Калинской на турнире в Лозанне

Стали известны соперницы российских теннисисток Анастасии Потаповой и Анны Калинской по второму кругу турнира серии WTA в швейцарской Лозанне.



Потапова встретится с Ириной-Камелией Бегу, а Калинской будет противостоять Ольга Данилович.



Обе встречи запланированы на завтра, 13 июля.



Ранее Калинская в трёх сетах переиграла Тамару Зиданшек – 7:6 (7:2), 3:6, 6:3.



Потапова выиграла у Лючии Бронцетти также в трёх сетах — 6:2, 3:6, 6:4.

Напомним, Калинская занимает 73-е место в рейтинге WTA. Потапова располагается на 79-й строчке.

Бегу занимает 49-е место в рейтинге WTA, а Данилович – 124-е.

Призовой фонд соревнований в Лозанне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является представительница Словении Тамара Зиданшек.