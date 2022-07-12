Эшли Барти описала Игу Свёнтек тремя эпитетами

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Эшли Барти поделилась мнением о лидере рейтинга WTA, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек. Она описала её тремя эпитетами.

«Ига — невероятный талант, исключительный человек и прекрасная девушка. Мне нравится она и её команда, и я очень горжусь тем, что она стала номером один, потому что она занимается спортом как следует и обладает энергией и харизмой», — приводит слова Барти The Guardian.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Ига Свёнтек неожиданно потерпела поражение в третьем круге, выиграв перед этим 37 матчей подряд. Обидчицей польки стала француженка Ализе Корне, которая затем проиграла австралийке Айле Томлянович в четвёртом круге.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: