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Эшли Барти описала Игу Свёнтек тремя эпитетами

Эшли Барти описала Игу Свёнтек тремя эпитетами
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Эшли Барти поделилась мнением о лидере рейтинга WTA, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек. Она описала её тремя эпитетами.

«Ига — невероятный талант, исключительный человек и прекрасная девушка. Мне нравится она и её команда, и я очень горжусь тем, что она стала номером один, потому что она занимается спортом как следует и обладает энергией и харизмой», — приводит слова Барти The Guardian.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Ига Свёнтек неожиданно потерпела поражение в третьем круге, выиграв перед этим 37 матчей подряд. Обидчицей польки стала француженка Ализе Корне, которая затем проиграла австралийке Айле Томлянович в четвёртом круге.

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