Янчук — о Рыбакиной: если стала спортсменкой в России, то куда денешься от прошлого?
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на слова Елены Рыбакиной, которая заявила, что не считает себя продуктом российской школы.
«Во-первых, я знаю, что Елена выходец из школы «Спартака». Сначала с ней работала Куликовская, потом с ней работал Андрей Чесноков. Во-вторых, сколько времени она потратила на тренировках у нас, на каких базах она тренировалась. По происхождению она, конечно, русская. Казахстанское гражданство она когда получила? В 2018-м? Ну так это зрелые годы. Поэтому все вопросы, чей она продукт, они условные. Если стала спортсменкой именно в России, то куда ты денешься от своего российского прошлого. Считаю, что без нас тут не обошлось», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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