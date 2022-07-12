Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук — о Рыбакиной: если стала спортсменкой в России, то куда денешься от прошлого?

Янчук — о Рыбакиной: если стала спортсменкой в России, то куда денешься от прошлого?
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на слова Елены Рыбакиной, которая заявила, что не считает себя продуктом российской школы.

«Во-первых, я знаю, что Елена выходец из школы «Спартака». Сначала с ней работала Куликовская, потом с ней работал Андрей Чесноков. Во-вторых, сколько времени она потратила на тренировках у нас, на каких базах она тренировалась. По происхождению она, конечно, русская. Казахстанское гражданство она когда получила? В 2018-м? Ну так это зрелые годы. Поэтому все вопросы, чей она продукт, они условные. Если стала спортсменкой именно в России, то куда ты денешься от своего российского прошлого. Считаю, что без нас тут не обошлось», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Новость по теме
Тарпищев ответил Рыбакиной, заявившей, что не считает себя продуктом российской школы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022