Джон Макинрой: кто должен тренировать Кирьоса? Конечно, я, но я недоступен

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился мнением о том, кто должен тренировать финалиста Уимблдона 2022 года Ника Кирьоса. Он в шутливой форме предложил свою кандидатуру, высказавшись о себе в третьем лице.

«Кто должен тренировать Ника Кирьоса? Конечно, Джон Макинрой. Но он недоступен. Как бы там ни было, этому парню не нужен тренер, он просто гений в том, как он играет. Ему нужно, чтобы Зигмунд Фрейд вышел из могилы и каким-то образом нашёл способ сохранить этого парня для нас на пару лет.

Я понимаю многое из того, что происходит с ним, больше, чем большинство людей. Он хороший парень, он нравится игрокам, его любят, он много занимается благотворительностью», — приводит слова Макинроя Daily Express, ссылаясь на эфир ВВС.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: