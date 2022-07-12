Джон Макинрой: кто должен тренировать Кирьоса? Конечно, я, но я недоступен

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился мнением о том, кто должен тренировать финалиста Уимблдона 2022 года Ника Кирьоса. Он в шутливой форме предложил свою кандидатуру, высказавшись о себе в третьем лице.
«Кто должен тренировать Ника Кирьоса? Конечно, Джон Макинрой. Но он недоступен. Как бы там ни было, этому парню не нужен тренер, он просто гений в том, как он играет. Ему нужно, чтобы Зигмунд Фрейд вышел из могилы и каким-то образом нашёл способ сохранить этого парня для нас на пару лет.
Я понимаю многое из того, что происходит с ним, больше, чем большинство людей. Он хороший парень, он нравится игрокам, его любят, он много занимается благотворительностью», — приводит слова Макинроя Daily Express, ссылаясь на эфир ВВС.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
- 12 июля 2022
-
16:21
-
16:10
-
15:51
-
15:49
-
15:35
-
15:29
-
15:20
-
15:11
-
15:01
-
15:00
-
14:36
-
14:32
-
13:42
-
13:33
-
13:26
-
13:12
-
12:41
-
12:37
-
12:15
-
12:01
-
11:31
-
11:20
-
11:11
-
10:55
-
09:48
-
09:25
-
09:09
-
08:27
-
08:11
-
04:39
-
03:18
-
00:48
-
00:40
-
00:13
-
00:11