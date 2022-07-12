Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доминик Тим прокомментировал первую за 14 месяцев победу на турнирах ATP

Доминик Тим прокомментировал первую за 14 месяцев победу на турнирах ATP
Комментарии

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над финном Эмилем Руусувуори в рамках первого круга турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). Эта победа для Тима является первой с 2021 года на турнирах ATP.

«Моя последняя победа была в Риме в 2021 году, ощущение, что это было в другом мире. Много всего произошло. Это было тяжело, но это был также очень хороший опыт, я думаю, для жизни в целом. Счастлив, что сегодня одержал победу.

Это был очень сложный матч. У меня было не очень хорошее начало, а затем я хорошо боролся. У меня был тяжёлый период с большим количеством поражений и небольшим количеством побед, поэтому мне было очень трудно завершить матч. Хотя во втором и третьем сетах я играл неплохо. Я должен немного лучше контролировать свои нервы, особенно в концовке матчей», — приводит слова Тима ATP Tour.

Во втором круге австриец встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Новость по теме
Чемпион US Open Доминик Тим впервые за 14 месяцев выиграл матч на уровне ATP
Что едят теннисисты на матчах? Уильямс заказывала кофе на корт, Медведев — царь бананов Что едят теннисисты на матчах? Уильямс заказывала кофе на корт, Медведев — царь бананов
Поделиться
Теги Теннис ATP Доминик Тим •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: ATP Tour

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022