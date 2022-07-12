Доминик Тим прокомментировал первую за 14 месяцев победу на турнирах ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над финном Эмилем Руусувуори в рамках первого круга турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). Эта победа для Тима является первой с 2021 года на турнирах ATP.
«Моя последняя победа была в Риме в 2021 году, ощущение, что это было в другом мире. Много всего произошло. Это было тяжело, но это был также очень хороший опыт, я думаю, для жизни в целом. Счастлив, что сегодня одержал победу.
Это был очень сложный матч. У меня было не очень хорошее начало, а затем я хорошо боролся. У меня был тяжёлый период с большим количеством поражений и небольшим количеством побед, поэтому мне было очень трудно завершить матч. Хотя во втором и третьем сетах я играл неплохо. Я должен немного лучше контролировать свои нервы, особенно в концовке матчей», — приводит слова Тима ATP Tour.
Во втором круге австриец встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
- 12 июля 2022
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