Доминик Тим прокомментировал первую за 14 месяцев победу на турнирах ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над финном Эмилем Руусувуори в рамках первого круга турнира ATP-250 в Бостаде (Швеция). Эта победа для Тима является первой с 2021 года на турнирах ATP.

«Моя последняя победа была в Риме в 2021 году, ощущение, что это было в другом мире. Много всего произошло. Это было тяжело, но это был также очень хороший опыт, я думаю, для жизни в целом. Счастлив, что сегодня одержал победу.

Это был очень сложный матч. У меня было не очень хорошее начало, а затем я хорошо боролся. У меня был тяжёлый период с большим количеством поражений и небольшим количеством побед, поэтому мне было очень трудно завершить матч. Хотя во втором и третьем сетах я играл неплохо. Я должен немного лучше контролировать свои нервы, особенно в концовке матчей», — приводит слова Тима ATP Tour.

Во втором круге австриец встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.