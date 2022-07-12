Виктория Азаренко дала совет своим подписчикам
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко обратилась к своим подписчикам.
«Направляйте свою энергию на то, что делает вас счастливыми», — написала Азаренко в своих социальных сетях.
Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) и крокета и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков.
Отметим, что лучшим результатом в карьере Азаренко на Уимблдоне является четвертьфинал 2008 года. В прошлом сезоне Виктория завершила выступление в Лондоне во втором круге.
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