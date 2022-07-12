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Андрей Рублёв опубликовал забавное фото из Швеции

Андрей Рублёв опубликовал забавное фото из Швеции
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал забавное фото в социальных сетях.
Улыбчивый Рублёв позирует на фоне гавани. Андрей оставил под фото эмодзи «перевёрнутое лицо», что означает иронию или сарказм.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

Рублёв, как и другие белорусские и российские теннисисты, был отстранён от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) и крокета и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиян и белорусов ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков.

В данный момент Рублёв готовится выступить на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Андрей посеян под вторым номером и на старте сыграет с представителем Аргентины Федерико Корией.

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