Дмитриева оценила слова Рыбакиной, что она не считает себя продуктом российской школы

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева отреагировала на слова Елены Рыбакиной о том, что она не считает себя продуктом российской школы тенниса.

«Рыбакина не считает себя продуктом российской школы? Елена выросла в России, но игроком она стала в Казахстане. Я очень признательна всем, кто ей сразу там всё организовал. Им очень повезло, что они получили такую спортсменку, хоть и, наверное, не были уверены на 100 процентов, что она такая способная. Но добросовестно создали команду, всё организовали, и благодаря этому Лена получила возможность регулярно тренироваться, играть и соревноваться.



Лену перевели в «Спартак» из какой-то другой секции, но там ею не особо занимались, потому что у каждого были свои дела. Помню, как она приехала играть турнир в преддверии «Ролан Гаррос» и все другие девочки тогда были с персональными тренерами, а Лена была одна — у неё не было тренера. Да, было такое, что, если какой-то тренер был свободен, он подходил к ней, когда играла, но не более того. Было ясно, что для прогресса ей нужно было найти нормального, надёжного тренера и команду, которая бы её обеспечивала подготовкой. Родители рискнули и приняли решение поехать в Казахстан, и мы видим результат», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.