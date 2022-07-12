Джокович объяснил, почему не смог угостить Кирьоса ужином после финала Уимблдона

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович отреагировал на забавный комментарий австралийца Ника Кирьоса.

Ранее в финале Уимблдона-2022 Джокович обыграл Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для серба это четвёртый подряд и в общей сложности седьмой титул на Уимблдоне. В карьере 27-летнего Ника это был первый финал на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

До встречи Новак и Ник договорились, что победитель угостит проигравшего ужином. «Где мой ужин!?» — написал Кирьос Джоковичу после финала.

«Извини, дружище. Я обзвонил все рестораны в Лондоне в воскресенье вечером, и не было свободных столов. С меня ужин в Нью-Йорке», — ответил Нику Новак, добавив эмодзи «смех до слёз».