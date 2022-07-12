Джон Макинрой — о Медведеве: он эмоционально не оправился от финала Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился мнением о первой ракетке мира, российском теннисисте Данииле Медведеве.
«Медведев, как мне кажется, эмоционально не оправился от финала Открытого чемпионата Австралии. Не только потому, что он проиграл, но и из-за толпы. Я был другим. Его речь про то, что его ребёнок в нём перестал мечтать… это вызвало грусть. Помимо всего прочего, ему, первой ракетке мира, запретили выступать на Уимблдоне», — приводит слова Макинроя издание GQ.
В финале Australian Open испанец Рафаэль Надаль одолел Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты. По ходу матча Даниил не раз жаловался судье на поведение фанатов.
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