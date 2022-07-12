Мама Ника Кирьоса призналась, что легла спать во время финала Уимблдона-2022

Нилл Кирьос, мама австралийcкого теннисиста Ника Кирьоса, ответила, смотрела ли финал Уимблдона-2022 с участием сына.

Напомним, Ник в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).

«На самом деле, я не смотрела финал. Я не смотрела ни одну из его игр.

Я очень хорошо выспалась… Я смотрела, как он выходил на корт. Мне это нравится, знаете, наблюдать, как он идёт по корту Уимблдона, там такая атмосфера. Мне нравится, как на него реагируют зрители. Я смотрела до того момента, пока они не начали разогреваться. Я сказала ему: «Удачи» и пошла спать.

Вам не хочется сидеть в его ложе. Потому что ты не понимаешь, когда ты должна встать, хлопать или кричать, чтобы он был доволен. Мы были в его ложе, и это не очень хороший опыт», — приводит слова Нилл Herald Sun.