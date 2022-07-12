Мама Ника Кирьоса призналась, что легла спать во время финала Уимблдона-2022

Нилл Кирьос, мама австралийcкого теннисиста Ника Кирьоса, ответила, смотрела ли финал Уимблдона-2022 с участием сына.
Напомним, Ник в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).
«На самом деле, я не смотрела финал. Я не смотрела ни одну из его игр.
Я очень хорошо выспалась… Я смотрела, как он выходил на корт. Мне это нравится, знаете, наблюдать, как он идёт по корту Уимблдона, там такая атмосфера. Мне нравится, как на него реагируют зрители. Я смотрела до того момента, пока они не начали разогреваться. Я сказала ему: «Удачи» и пошла спать.
Вам не хочется сидеть в его ложе. Потому что ты не понимаешь, когда ты должна встать, хлопать или кричать, чтобы он был доволен. Мы были в его ложе, и это не очень хороший опыт», — приводит слова Нилл Herald Sun.
- 12 июля 2022
-
19:55
-
19:40
-
19:13
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:24
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
17:45
-
17:23
-
17:21
-
17:13
-
16:21
-
16:10
-
15:51
-
15:49
-
15:35
-
15:29
-
15:20
-
15:11
-
15:01
-
15:00
-
14:36
-
14:32
-
13:42
-
13:33
-
13:26
-
13:12
-
12:41
-
12:37
-
12:15
-
12:01
-
11:31