Карацев не вышел во второй круг турнира в Бостаде в парном разряде

Российский теннисист Аслан Карацев, играющей в паре с австрийцем Филиппом Освальдом, проиграл в первом круге грунтового турнира в Бостаде (Швеция) испанцу Пабло Карреньо-Бусте и португальцу Жоау Соузе.
Карреньо-Буста и Соуза одержали победу со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). На счету Карацева и Освальда восемь эйсов, пять двойных ошибок, четыре реализованных брейк-пойнта из шести возможных. Карреньо-Буста и Соуза дважды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Карреньо-Буста и Соуза сыграют с победителями матча Ариэль Беар/Томислав Бркич (Уругвай/Босния и Герцеговина) — Симоне Болелли/Фабио Фоньини (Италия).
Напомним, недавно Аслан Карацев прошёл во второй круг этого турнира в одиночном разряде.
- 12 июля 2022
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