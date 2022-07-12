Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс призналась, что наслаждается жизнью в одиночестве. Однако готова в будущем стать матерью.
«Это требует от тебя так много жертв, это будет тяжело. Но я знаю, что, если бы это произошло, я бы полностью включилась в процесс, была полностью вовлечена. Мне было так весело жить для себя, так что мне ещё многое предстоит», — приводит слова Винус Sportskeeda со ссылкой на её YouTube-канал.
Ранее Винус вместе с Джейми Марреем приняла участие в парном разряде Уимблдона-2022. Пара не сумела пробиться в четвертьфинал. Винус выигрывала Уимблдон в парном разряде шесть раз, в одиночном — пять. Также Винус посетила церемонию празднования 100-летия Центрального корта.
- 12 июля 2022
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