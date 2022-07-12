Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Лозанне в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская, выступающая в паре с румынкой Ралукой Олару, обыграла россиянок Анастасию Потапову и Яну Сизикову в парном разряде в первом круге грунтового турнира в Лозанне (Швейцария).

Калинская и Олару одержали победу со счётом 7:6 (9:7), 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. На счету Потаповой и Сизиковой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи возможных. Калинская и Олару ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали семь брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Калинская и Олару сыграют против пары сербки Ольги Данилович и француженки Кристины Младенович.

Напомним, вчера, 11 июля, Калинская вышла во второй круг этого турнира в одиночном разряде.