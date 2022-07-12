«Тогда он был бы не нашим Ником». Брат Кирьоса — о нервном срыве австралийца на Уимблдоне

Христос Кирьос, старший брат австралийского теннисиста Ника Кирьоса, прокомментировал гневные выкрики брата в сторону своего бокса во время финала Уимблдона-2022.

Напомним, Ник в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).

«Он был бы не нашим Ником, если бы не был вспыльчивым во время матча, именно так он играет, так вытаскивает себя. Он так пытается увеличивать свою интенсивность и всё остальное, он делает это таким образом, это мы знаем про него. Борьба в финале была весь матч, он был невероятным.

Мы много раз говорили ему: «Если тебе это нужно, если это тебе поможет справиться с невзгодами и давлением, ты можешь крикнуть в нашу сторону. Мы никуда не уйдём. Мы здесь для тебя, чтобы тебе было легче», — приводит слова Христоса Herald Sun.