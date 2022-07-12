Бывшая первая теннисистка Великобритании считает Радукану вдохновляющей фигурой
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Бывшая первая теннисистка Великобритании Лора Робсон рассказала, что считает свою соотечественницу Эмму Радукану вдохновляющей фигурой для детей из их страны.
«В начальной школе я спросила детей, кто их любимый игрок, и почти все они сказали, что Эмма. Это так классно. Просто иметь эту вдохновляющую фигуру, на которую можно равняться. Все они смотрели Открытый чемпионат США в прошлом году и с нетерпением ждали встречи с ней на Уимблдоне, и здорово, что через пять лет они увидят, как Эмма растёт, и к тому времени они сами станут подростками. Нет никаких сомнений в том, что Эмма оказала огромное влияние на молодёжь. Они видят, чего она добилась, и хотят попробовать себя в теннисе», — приводит слова Робсон Tennis365.
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