Бывшая первая теннисистка Великобритании считает Радукану вдохновляющей фигурой

Бывшая первая теннисистка Великобритании Лора Робсон рассказала, что считает свою соотечественницу Эмму Радукану вдохновляющей фигурой для детей из их страны.

«В начальной школе я спросила детей, кто их любимый игрок, и почти все они сказали, что Эмма. Это так классно. Просто иметь эту вдохновляющую фигуру, на которую можно равняться. Все они смотрели Открытый чемпионат США в прошлом году и с нетерпением ждали встречи с ней на Уимблдоне, и здорово, что через пять лет они увидят, как Эмма растёт, и к тому времени они сами станут подростками. Нет никаких сомнений в том, что Эмма оказала огромное влияние на молодёжь. Они видят, чего она добилась, и хотят попробовать себя в теннисе», — приводит слова Робсон Tennis365.