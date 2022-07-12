Рыбакиной подарили щенка на встрече с журналистами. Елена хочет оказать помощь приюту

Чемпионке Уимблдона 2022 года Елене Рыбакиной на встрече с журналистами в Нур-Султане подарили щенка, также теннисистка заявила, что хочет пожертвовать часть призовых на помощь приюту для животных.
Фото: из телеграм-канала Orda.kz
«В первую очередь, конечно, я хотела бы помочь юниорам, большая часть пойдёт им. И второй важный для меня момент: я была в приюте и очень прониклась, поэтому хотелось бы выделить деньги на приют для животных», — приводит слова Рыбакиной телеграм-канал Orda.kz.
Напомним, в минувшие выходные уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан с 2018 года, одержала победу в финальном матче Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Рыбакина победила Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
- 12 июля 2022
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