Рыбакиной подарили щенка на встрече с журналистами. Елена хочет оказать помощь приюту

Чемпионке Уимблдона 2022 года Елене Рыбакиной на встрече с журналистами в Нур-Султане подарили щенка, также теннисистка заявила, что хочет пожертвовать часть призовых на помощь приюту для животных.

Фото: из телеграм-канала Orda.kz

«В первую очередь, конечно, я хотела бы помочь юниорам, большая часть пойдёт им. И второй важный для меня момент: я была в приюте и очень прониклась, поэтому хотелось бы выделить деньги на приют для животных», — приводит слова Рыбакиной телеграм-канал Orda.kz.

Напомним, в минувшие выходные уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан с 2018 года, одержала победу в финальном матче Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Туниса Онс Жабер. Рыбакина победила Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.