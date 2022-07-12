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«Я создала ребёнка». Девушка Кирьоса опубликовала забавное видео с Ником

«Я создала ребёнка». Девушка Кирьоса опубликовала забавное видео с Ником
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Костен Хатци, девушка 45-й ракетки мира, австралийского теннисиста Ника Кирьоса, опубликовала в социальных сетях забавное видео с возлюбленным.

На видео Ник лежит на диване и тянется руками к Костен. «Я создала ребёнка», — шутливо подписала ролик Хатци.

Ранее Ник принял участие в Уимблдоне-2022. В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» 27-летний Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). По ходу соревнований австралиец обыграл британца Пола Джабба (WC), серба Филипа Краиновича (26), грека Стефаноса Циципаса (4), американца Брэндона Накашиму и чилийца Кристьяна Гарина.

После завершения турнира Ник и Костен отправились в отпуск, который проведут на Багамах.

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