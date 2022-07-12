Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич прошла во второй круг турнира в Лозанне

Белинда Бенчич прошла во второй круг турнира в Лозанне
Комментарии

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прошла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), обыграв француженку Диан Парри.

Бенчич одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. На счету Парри девять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10 возможных. Бенчич дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.

Во втором круге Бенчич встретится со своей соотечественницей Сюзан Бандеччи, которая, в свою очередь, обыграла француженку Осеан Доден со счётом 6:2, 6:1.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.

Лозанна. 1-й круг
12 июля 2022, вторник. 20:15 МСК
Диан Парри
77
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
3 		6 6
         
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022