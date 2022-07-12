Белинда Бенчич прошла во второй круг турнира в Лозанне
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прошла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), обыграв француженку Диан Парри.
Бенчич одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. На счету Парри девять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10 возможных. Бенчич дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.
Во втором круге Бенчич встретится со своей соотечественницей Сюзан Бандеччи, которая, в свою очередь, обыграла француженку Осеан Доден со счётом 6:2, 6:1.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.
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