Белинда Бенчич прошла во второй круг турнира в Лозанне

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прошла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), обыграв француженку Диан Парри.

Бенчич одержала победу со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. На счету Парри девять эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10 возможных. Бенчич дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19.

Во втором круге Бенчич встретится со своей соотечественницей Сюзан Бандеччи, которая, в свою очередь, обыграла француженку Осеан Доден со счётом 6:2, 6:1.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.