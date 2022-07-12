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Энди Маррей одержал разгромную победу на старте турнира в Ньюпорте

Энди Маррей одержал разгромную победу на старте турнира в Ньюпорте
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США).

В стартовом матче Маррей (6) одержал разгромную победу над представителем США Сэмом Куэрри со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 55 минут. Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из шести. На счету Куэрри два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Маррея станет представитель Австралии Макс Пёрселл (WC).

Призовой фонд соревнований в Ньюпорте составил $ 594 950. Его действующим чемпионом является представитель ЮАР Кевин Андерсон.

Ньюпорт. 1-й круг
12 июля 2022, вторник. 22:20 МСК
Сэм Куэрри
281
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Энди Маррей
52
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Комментарии
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