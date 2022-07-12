Энди Маррей одержал разгромную победу на старте турнира в Ньюпорте
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США).
В стартовом матче Маррей (6) одержал разгромную победу над представителем США Сэмом Куэрри со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 55 минут. Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из шести. На счету Куэрри два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующим соперником Маррея станет представитель Австралии Макс Пёрселл (WC).
Призовой фонд соревнований в Ньюпорте составил $ 594 950. Его действующим чемпионом является представитель ЮАР Кевин Андерсон.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
23:18
-
22:37
-
22:09
-
21:25
-
21:18
-
21:08
-
21:01
-
20:50
-
20:26
-
20:10
-
19:55
-
19:40
-
19:13
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:24
-
18:12
-
18:02
-
18:00
-
17:45
-
17:23
-
17:21
-
17:13
-
16:21
-
16:10
-
15:51
-
15:49
-
15:35
-
15:29
-
15:20
-
15:11
-
15:01
-
15:00
-
14:36
Партнерский контент