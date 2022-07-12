Энди Маррей одержал разгромную победу на старте турнира в Ньюпорте

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей успешно стартовал на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США).

В стартовом матче Маррей (6) одержал разгромную победу над представителем США Сэмом Куэрри со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 55 минут. Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из шести. На счету Куэрри два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Маррея станет представитель Австралии Макс Пёрселл (WC).

Призовой фонд соревнований в Ньюпорте составил $ 594 950. Его действующим чемпионом является представитель ЮАР Кевин Андерсон.