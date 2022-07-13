Британский журналист: Джокович величайший. Но его никогда не полюбят, как Федерера, Надаля

Журналист британского издания Metro Эндрю Касл поделился мнением о 21-кратном чемпионе турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче. По мнению журналиста, Джокович — лучший игрок в истории, но зрительские симпатии всё равно всегда будут на стороне Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, у которых 20 и 22 титула ТБШ соответственно.
«Новак Джокович — величайший. Но его никогда не будут любить так, как Роджера Федерера или Рафаэля Надаля», — так озаглавлен материал журналиста на сайте издания.
«В свои 35 Новак является вторым по старшинству после Роджера Федерера человеком, выигравшим Уимблдон. Он и его главный соперник Надаль выиграли 15 из 17 последних турниров «Большого шлема». Поражает, что они доминируют, хотя им далеко за 30.
Будут ли Джоковича когда-нибудь любить и обожать так же, как Федерера и Надаля? Возможно, нет. Но какое дело Джоковичу, если он продолжает гнаться за рекордами?» — отмечается в материале.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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