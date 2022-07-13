Диего Шварцман выложил фото с Андреем Рублёвым

14-я ракетка мира аргентинский теннисист Диего Шварцман опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Он выложил снимок с российским теннисистом Андреем Рублёвым, занимающим восьмое место в рейтинге ATP.
Фото: из личного архива диего шварцмана
На Уимблдоне 2022 года Шварцман остановился во втором круге. Он проиграл представителю Британии Лиаму Броэди со счётом 2:6, 6:4, 6:0, 6:7, 1:6. В первом раунде турнира аргентинец обыграл Стефана Козлова из США со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Что касается Рублёва, то он вынужденно пропустил Уимблдон, после того как организаторы приняли решение отстранить российских и белорусских игроков. Победу на турнире одержал 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, который в финале победил австралийца Ника Кирьоса.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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