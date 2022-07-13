Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джон Макинрой высказался о свисте в адрес Даниила Медведева и Новака Джоковича

Джон Макинрой высказался о свисте в адрес Даниила Медведева и Новака Джоковича
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о свисте публики в адрес чемпиона US Open 2021 года, первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева и 21-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшего лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича. Медведева освистывали на Australian Open 2022 года, а Джоковича — на «Ролан Гаррос».

По словам Макинроя, Медведев и Джокович не заслужили такого отношения.

«Он [Медведев] не заслужил этого. Равно как и Джокович не заслужил этого на Открытом чемпионате Франции. Когда они играли, их освистывали.

Джокович, может, не так нравится публике, как Надаль или Федерер. Но, ради всего святого, он является гордостью нашей игры», — приводит слова Макинроя GQ.

Рассекал волны и получал медпомощь от Швайнштайгера. Медведев эффектно пропускает Уимблдон Рассекал волны и получал медпомощь от Швайнштайгера. Медведев эффектно пропускает Уимблдон

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022