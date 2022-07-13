Джон Макинрой высказался о свисте в адрес Даниила Медведева и Новака Джоковича

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о свисте публики в адрес чемпиона US Open 2021 года, первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева и 21-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшего лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича. Медведева освистывали на Australian Open 2022 года, а Джоковича — на «Ролан Гаррос».

По словам Макинроя, Медведев и Джокович не заслужили такого отношения.

«Он [Медведев] не заслужил этого. Равно как и Джокович не заслужил этого на Открытом чемпионате Франции. Когда они играли, их освистывали.

Джокович, может, не так нравится публике, как Надаль или Федерер. Но, ради всего святого, он является гордостью нашей игры», — приводит слова Макинроя GQ.

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: