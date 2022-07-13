Энди Маррей поразмышлял о возможном завершении карьеры

Экс первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал победу на травяном турнире категории ATP-250 в Ньюпорте (США) над американцем Сэмом Куэрри и поразмышлял о возможном завершении карьеры

«Здорово вернуться сюда и снова играть на этом корте спустя 16 лет. Многое произошло за это время: четверо детей, женат и всё такое. Но я счастлив вернуться.

Эта победа была непростой… я делал всё возможное, учитывая условия.

В любом матче, в котором мне предстоит сыграть, я стараюсь выложиться на максимум. Очевидно, что за последние пять лет у меня было много проблем с травмами. Я осознаю, что приближаюсь к концу своей карьеры, поэтому делаю всё возможное в каждом матче и каждом турнире, в котором сейчас играю», — приводит слова Маррея ATP Tour.