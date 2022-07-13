Директор Australian Open высказался о вероятном участии Новака Джоковича, несмотря на бан

Директор Australian Open Крейг Тайли прокомментировал новость о том, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, по всей вероятности, сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2023 года, несмотря на то что ранее ему на три года запретили въезд в страну. Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Австралии поспособствует отмене запрета, чтобы Джокович вернулся на турнир.

«Мы делаем всё возможное. Понятно, что это будет не моё решение, сможет ли он сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Но Новаку всегда рады, он знает, что многим в Австралии нравится смотреть, как он играет.

Решение должны принимать другие. До Открытого чемпионата Австралии в следующем году ещё много времени», — приводит слова Тайли Tennis Head, ссылаясь на Sportklub.

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: