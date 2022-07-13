Бывший тренер Джоковича объяснил, почему считает Новака лучше Федерера и Надаля
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Никола Пилич, бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, объяснил, почему его экс-подопечный превосходит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, на счету которых 20 и 22 титула ТБШ соответственно.
«Новак лучше Надаля и Федерера по всем параметрам. Он был игроком номер один в мире 374 недели, что впечатляет. Также никто, кроме него, не выигрывал все титулы «Большого шлема» не менее двух раз. И у Новака положительный баланс личных встреч почти со всеми игроками.
Конечно, снимаю шляпу и перед Надалем. За сотни лет никто не выиграет 14 титулов на «Ролан Гаррос», как он», — приводит слова Пилича Tennishead, ссылаясь на Sportklub.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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