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Уимблдон может исключить Россию в 2023-м, если ситуация на Украине не улучшится

Уимблдон может исключить Россию в 2023-м, если ситуация на Украине не улучшится
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Российские и белорусские теннисисты, пропустившие Уимблдон-2022 ввиду решения организаторов, могут быть отстранены от турнира и в 2023 году, если ситуация на Украине не изменится. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято не ранее марта 2023 года. При этом официальные лица Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), ответственного за организацию Уимблдона, «воодушевлены» недавними заявлениями представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Крейга Риди, который назвал «маловероятными» шансы россиян на участие в Олимпийских играх 2024 года.

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