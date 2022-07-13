Экс-тренер Джоковича: Надаль не победил бы Новака в финале. Он плохо играл весь Уимблдон
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Никола Пилич, бывший тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, высказал мнение, что его экс-подопечный одержал бы победу в финале Уимблдона, если бы его соперником стал не австралиец Ник Кирьос, а 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль. Напомним, Надаль из-за травмы не вышел на полуфинал с Кирьосом, который без борьбы прошёл в финал.
«Надаль плохо играл на протяжении всего турнира. У него были проблемы с формой. Я не думаю, что он смог бы победить Джоковича в финале. Я в этом почти уверен», — приводит слова Пилича Tennis Head, ссылаясь на Sportklub.
Напомним, 35-летний Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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