Елена Рыбакина: переутомление и эмоциональная нагрузка сказались на моём самочувствии
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Чемпионка Уимблдона 2022 года в женском одиночном разряде представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, что не приедет в Алма-Ату в ближайшее время, хотя планировала сделать это. Спортсменка, занимающая 23-е место в рейтинге WTA, пожаловалась на самочувствие.
«Дорогие алматинцы! Сегодня я планировала прилететь к вам, чтобы разделить радость нашей победы на Уимблдоне. К сожалению, физическое переутомление и эмоциональная нагрузка сказались на моём самочувствии и я вынуждена взять перерыв на восстановление. Я обязательно приеду в ваш замечательный город в следующий раз. Благодарю вас за понимание и поддержку», — написала Рыбакина в своих социальных сетях.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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