Видео: Новак Джокович поёт в караоке песню на сербском языке

В Сети появилось видео, в котором показано, как 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович исполняет в караоке песню на сербском языке. Видео снято по возвращении в Белград Джоковича, который в минувшие выходные одержал победу на Уимблдоне.

Напомним, в финале Уимблдонского турнира 35-летний Новак Джокович обыграл 27-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимающего 45-е место в рейтинге ATP. Джокович победил Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Это уже седьмой титул Новака на Уимблдоне, в том числе четвёртый подряд. По общему числу титулов ТБШ серб уступает 36-летнему испанцу Рафаэлю Надалю, который 22 раза выигрывал мэйджоры.