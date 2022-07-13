Видео: Новак Джокович поёт в караоке песню на сербском языке
Поделиться
В Сети появилось видео, в котором показано, как 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович исполняет в караоке песню на сербском языке. Видео снято по возвращении в Белград Джоковича, который в минувшие выходные одержал победу на Уимблдоне.
Напомним, в финале Уимблдонского турнира 35-летний Новак Джокович обыграл 27-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимающего 45-е место в рейтинге ATP. Джокович победил Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Это уже седьмой титул Новака на Уимблдоне, в том числе четвёртый подряд. По общему числу титулов ТБШ серб уступает 36-летнему испанцу Рафаэлю Надалю, который 22 раза выигрывал мэйджоры.
Комментарии
- 13 июля 2022
-
11:07
-
10:34
-
10:33
-
10:02
-
09:12
-
09:06
-
09:02
-
08:56
-
08:42
-
08:20
-
08:15
-
08:03
-
07:45
-
07:36
-
00:29
-
00:15
- 12 июля 2022
-
23:33
-
23:18
-
22:37
-
22:09
-
21:25
-
21:18
-
21:08
-
21:01
-
20:50
-
20:26
-
20:10
-
19:55
-
19:40
-
19:13
-
19:04
-
18:46
-
18:31
-
18:24
-
18:12
Партнерский контент