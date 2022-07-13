Сокамерники Беккера возмутились, что Борису дали лёгкую работу в тюрьме

Сокамерникам шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира немца Бориса Беккера не понравилось то, что знаменитый спортсмен, отбывающий тюремное заключение в Великобритании, получил лёгкую работу. Об этом сообщает The Sun.

Беккеру дали должность ассистента преподавателя спортивной науки. Он преподаёт теорию физкультуры и рассказывает о преимуществах упражнений и диеты. Другим заключённым не понравилось это, и их семьи написали управляющему письма с жалобами. Отмечается, что обычно такую лёгкую работу дают заключённым спустя несколько лет, а не месяцев, как в случае с Беккером.

Напомним, Бориса Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. 54-летний бывший спортсмен был объявлен банкротом пять лет назад. В 2017 году он не смог выплатить кредит за дом в Испании. Сумма долга Беккера составила около £ 3 млн.

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