19-летняя Лейла Фернандес показала сложный трюк с мячом и ракеткой. Видео
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Финалистка Открытого чемпионата США 2021 года 19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес опубликовала новое видео в своих социальных сетях. В видеоролике показано, как спортсменка исполняет сложный трюк. Сперва она набивает мяч ракеткой, а потом ловит его, фиксируя мяч предплечьем и ручкой ракетки.
Лейла Фернандес вынуждена была пропустить Уимблдонский турнир 2022 года. Канадская спортсменка не сыграла на Уимблдоне вследствие травмы ноги, которую получила в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Ожидается, что Фернандес вернётся на корт в августе.
Напомним, в финале Открытого чемпионата США 2021 года Лейла Фернандес проиграла британке Эмме Радукану, которой тогда было 18 лет.
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