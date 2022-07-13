19-летняя Лейла Фернандес показала сложный трюк с мячом и ракеткой. Видео

Финалистка Открытого чемпионата США 2021 года 19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес опубликовала новое видео в своих социальных сетях. В видеоролике показано, как спортсменка исполняет сложный трюк. Сперва она набивает мяч ракеткой, а потом ловит его, фиксируя мяч предплечьем и ручкой ракетки.

Лейла Фернандес вынуждена была пропустить Уимблдонский турнир 2022 года. Канадская спортсменка не сыграла на Уимблдоне вследствие травмы ноги, которую получила в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Ожидается, что Фернандес вернётся на корт в августе.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США 2021 года Лейла Фернандес проиграла британке Эмме Радукану, которой тогда было 18 лет.