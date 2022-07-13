Даниил Медведев, Новак Джокович и Рафаэль Надаль попали в заявку «Мастерса» в Монреале
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Опубликована заявка хардового «Мастерса» в Монреале (Канада), который пройдёт с 7 по 14 августа. В заявку попали первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль и другие теннисисты.
Полный список участников доступен на «Чемпионате».
Напомним, действующим победителем «Мастерса» в Монреале, также известного как Открытый чемпионат Канады, является как раз Медведев. В финале 2021 года он обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Надаль пять раз выигрывал этот турнир, Джокович — четырежды.
Также посмотрите видео о том, как Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
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