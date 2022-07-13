Новак Джокович приехал на открытие теннисного комплекса в Боснию и Герцеговину
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Сербский теннисист Новак Джокович посетил открытие теннисного комплекса в городе Високо в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает сербское издание Sportklub.
Напомним, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона. В финале он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты.
Эта победа на турнире «Большого шлема» стала для серба 21-й, тем самым он сократил отставание по количеству побед на турнирах «Большого шлема» от испанца Рафаэля Надаля. Представитель Испании является рекордсменом, он выигрывал ТБШ 22 раза.
Отметим, что из-за отстранения россиян и белорусов от участия в Уимблдоне Джокович не получил рейтинговых очков за победу.
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