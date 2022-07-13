Анастасия Потапова уверенно вышла в третий круг турнира в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова (79-я в рейтинге WTA) вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), обыграв румынку Ирину Бегу (49-я в рейтинге WTA).



Потапова одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Ирины Бегу один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из 14. Анастасия Потапова однажды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.



В четвертьфинале турнира Потапова встретится с победительницей пары Юле Нимайер (Германия) — Ева Лис (Германия). Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.