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Анастасия Потапова уверенно вышла в третий круг турнира в Лозанне

Анастасия Потапова уверенно вышла в третий круг турнира в Лозанне
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (79-я в рейтинге WTA) вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), обыграв румынку Ирину Бегу (49-я в рейтинге WTA).

Потапова одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. На счету Ирины Бегу один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из 14. Анастасия Потапова однажды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.

В четвертьфинале турнира Потапова встретится с победительницей пары Юле Нимайер (Германия) — Ева Лис (Германия). Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.

Лозанна. 2-й круг
13 июля 2022, среда. 13:10 МСК
Ирина Бегу
49
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
79
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
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