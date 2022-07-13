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Беременная Элина Свитолина показала пляжное фото из Сен-Тропе

Беременная Элина Свитолина показала пляжное фото из Сен-Тропе
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Двукратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, которая ранее объявила о беременности, выложила пляжную фотографию, сделанную в Сен-Тропе (Франция), где она отдыхает в настоящее время.

Фото: из личного архива элины свитолиной

Напомним, 15 мая Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис, являющийся её мужем, объявили, что в октябре у них родится дочка. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера, в 25 км от Женевы.

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