Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На Уимблдоне побили рекорд по посещаемости турнира

На Уимблдоне побили рекорд по посещаемости турнира
Комментарии

Уимблдон 2022 года в общей сложности посетили 515 164 зрителя, сообщает Tennis Head. Это рекордный показатель за всю 145-летнюю историю турнира. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году и составлял 511 043 зрителя.

Напомним, в мужском одиночном разряде победу одержал 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале он обыграл 45-ю ракетку мира, австралийского теннисиста Ника Кирьоса. В женском одиночном разряде победила Елена Рыбакина (Казахстан), обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер. В мужском парном разряде сильнейшими стали австралийцы Мэттью Эбден и Макс Пёрселл, в женском одиночном — чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, в миксте — американка Дезире Кравчик и британец Нил Скупски.

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022