На Уимблдоне побили рекорд по посещаемости турнира

Уимблдон 2022 года в общей сложности посетили 515 164 зрителя, сообщает Tennis Head. Это рекордный показатель за всю 145-летнюю историю турнира. Предыдущий рекорд был установлен в 2009 году и составлял 511 043 зрителя.
Напомним, в мужском одиночном разряде победу одержал 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале он обыграл 45-ю ракетку мира, австралийского теннисиста Ника Кирьоса. В женском одиночном разряде победила Елена Рыбакина (Казахстан), обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер. В мужском парном разряде сильнейшими стали австралийцы Мэттью Эбден и Макс Пёрселл, в женском одиночном — чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, в миксте — американка Дезире Кравчик и британец Нил Скупски.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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