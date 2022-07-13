Видео: Рафаэль Надаль взбудоражил фанатов зажигательным танцем в ночном клубе

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль был замечен на вечеринке в одном из ночных клубов Испании. 36-летний Надаль зажигательно танцует в кругу друзей. Видео набирает популярность в сети. Некоторые пользователи удивлены ритмичными движениями травмированного Надаля.

Напомним, Надаль вынужден был сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота.

Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович. Для Джоковича это 21-я победа на турнирах «Большого шлема».

Ранее титулованный теннисист был замечен в окрестностях острова Форментера, где отдыхал на своей роскошной яхте в кругу семьи и друзей и катался на гидроциклах.