Россиянка Рахимова уступила украинке Цуренко во втором круге турнира в Будапеште
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Российская теннисистка Камилла Рахимова (107-я в рейтинге WTA) не смогла выйти в третий круг грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), уступив украинке Лесе Цуренко (97-я в рейтинге WTA).
Рахимова уступила со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 3 часа 54 минуты. На счету Рахимовой один эйс, пять двойных ошибок и девять реализованных брейк-пойнтов из 11. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 11 брейк-пойнтов из 25 возможных.
Будапешт. 2-й круг
13 июля 2022, среда. 13:55 МСК
97
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
107
Камилла Рахимова
К. Рахимова
В четвертьфинале турнира Цуренко встретится с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Лаура Пигосси (Бразилия). Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.
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