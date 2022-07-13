Россиянка Рахимова уступила украинке Цуренко во втором круге турнира в Будапеште

Российская теннисистка Камилла Рахимова (107-я в рейтинге WTA) не смогла выйти в третий круг грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), уступив украинке Лесе Цуренко (97-я в рейтинге WTA).



Рахимова уступила со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 3 часа 54 минуты. На счету Рахимовой один эйс, пять двойных ошибок и девять реализованных брейк-пойнтов из 11. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 11 брейк-пойнтов из 25 возможных.

В четвертьфинале турнира Цуренко встретится с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Лаура Пигосси (Бразилия). Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.