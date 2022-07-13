Каспер Рууд потерпел неожиданное поражение на старте грунтового турнира в Бостаде
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Пятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд неожиданно не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).
В стартовом для себя матче финалист «Ролан Гаррос» — 2022 Рууд (1) проиграл представителю Аргентины Франсиско Серундоло со счётом 4:6, 6:3, 5:7. Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Рууд девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету Серундоло ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующим соперником Серундоло станет победитель матча Аслан Карацев (Россия) — Юго Гастон (Франция).
Призовой фонд турнира в Бостаде составил € 534 555. Рууд также не сумел защитить титул, завоёванный в 2021 году.
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