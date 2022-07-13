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19-летняя Эрика Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне

19-летняя Эрика Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне
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19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В матче второго круга Андреева (Q) уступила представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Мартич три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что днём ранее Андреева одержала дебютную карьеру в основной сетке турнира на уровне WTA. Эрика разгромила соотечественницу Анну Блинкову со счётом 6:1, 6:2.

Призовой фонд турнира в Лозанне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является словенка Тамара Зиданшек.

Лозанна. 2-й круг
13 июля 2022, среда. 17:25 МСК
Петра Мартич
85
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Эрика Андреева
153
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Комментарии
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