19-летняя Эрика Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне

19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).
В матче второго круга Андреева (Q) уступила представительнице Хорватии Петре Мартич со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Мартич три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Отметим, что днём ранее Андреева одержала дебютную карьеру в основной сетке турнира на уровне WTA. Эрика разгромила соотечественницу Анну Блинкову со счётом 6:1, 6:2.
Призовой фонд турнира в Лозанне составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является словенка Тамара Зиданшек.
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