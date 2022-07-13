Матч WTA россиянки с украинкой на турнире в Будапеште стал самым длинным в сезоне

Сегодня, 13 июля, в Будапеште на турнире серии WTA-250 россиянка Камилла Рахимова уступила украинке Лесе Цуренко в трёх сетах. Продолжительность встречи составила 3 часа 54 минуты. Это самый длинный матч WTA в нынешнем сезоне.
В четвертьфинале турнира Цуренко встретится с победительницей пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Лаура Пигосси (Бразилия). Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.
Второй по продолжительности матч провели Дарья Савилл и Эмма Радукану – 3 часа 37 минут. В феврале соперницы встречались на турнире в Гвадалахаре (Мексика). Та игра завершилась победой Савилл после отказа Радукану при счёте 4:3 в третьем сете.
Тройку замкнула встреча Хитер Уотсон – Аранча Рус на турнире в Майами. Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. В этой игре победила Уотсон со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.
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